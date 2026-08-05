Sono penetrati all’interno di un appartamento riuscendo a portare via la cassaforte, contenente gioielli, oggetti di valore e soldi per un ammontare di circa 30.000 euro. E’ successo a pochi passi dalla via Atenea ad Agrigento. I ladri sono andati al sicuro, entrando in azione appena il proprietario e la sua famiglia hanno lasciato casa per trascorrere la serata in giro per la città.

Dopo avere scassinato la porta d’ingresso, si sono intrufolati nell’immobile, e in poco tempo hanno trovato e rubato l’armadietto metallico con il prezioso contenuto. A fare la scoperta, appena rientrato, è stato il proprietario, un cinquantenne di Agrigento, impiegato. Subito ha dato l’allarme al 112, e poco più tardi, s’è recato dai carabinieri della Stazione cittadina, ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per furto.

Sul posto sono rimasti a lungo gli esperti della Scientifica, per i rilievi, al fine di trovare tracce utili ad individuare i responsabili. Appena pochi giorni fa la vicina via Empedocle è stata teatro di un secondo furto ai danni di un altro appartamento

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp