Sorpreso e bloccato dai carabinieri della Stazione di Porto Empedocle mentre esercitava l’attività di parcheggiatore abusivo a Lido Azzurro di fronte le spiagge empedocline. Si tratta di un quarantenne di Porto Empedocle “pizzicato” a chiedere con insistenza denaro agli automobilisti in cambio di un posto auto.
L’intervento dei militari ha portato a carico a una sanzione amministrativa di 1.547 euro per l’esercizio non autorizzato dell’attività di guardia macchione.
Contestualmente, i carabinieri hanno proceduto al sequestro della somma di 110 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita svolta durante il pomeriggio. Come dimostra l’ultimo intervento i carabinieri della Compagnia di Agrigento non abbassano la guardia su questo genere di fenomeno. Tra i più antipatici.
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