I ladri per intrufolarsi all’interno di un’abitazione hanno forzato la porta d’ingresso. Preso di mira l’appartamento di proprietà di un impiegato statale, cinquantaseienne, mancato da casa per due giorni. Portati via diversi oggetti di valore e una grossa somma in denaro. L’ammontare del danno è ancora in via di quantificazione, ma da una prima stima, si parla di diverse migliaia di euro.

Ad agire sarebbe stata una “banda”. I responsabili sono penetrati nell’abitazione, dalle parti di via Mazzini a poche centinaia di metri dal Tribunale di Agrigento, senza alcun problema. Si sono messi a rovistare dappertutto, mettendo a soqquadro alcune stanze, e alla fine hanno trovato e rubato soldi e altri prodotti. Quindi si sono dileguati. A dare l’allarme al 112 è stato il proprietario al suo ritorno.

Poi s’è recato al Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini con il coordinamento della procura.

