Il maltempo che si è abbattuto tra venerdì notte e sabato ha causato danni e disagi ad Agrigento e in diversi comuni della provincia. Decine e decine gli interventi effettuati, per tutta la giornata e fino alla tarda serata di sabato, dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, in molti casi collaborati da carabinieri, polizia e personale della protezione civile. Situazione critica a Licata dove è esondato il fiume Salso. La situazione più grave è stata registrata nell’area ex Montecatini, dove i soccorritori sono ancora impegnati nell’utilizzo di pompe idrovore per aspirare l’acqua che ha allagato l’intero quartiere.

Ma anche il corso Serrovira, la piazza Gondar, la piazza Linares, la piazza Duomo, il Quartiere Africano e parte del corso Umberto sono stati allagati. Il disastro si è consumato nelle zone di campagna, soprattutto alla Piana, trasformata in un immenso lago. Nelle prossime ore i produttori agricoli inizieranno a fare la conta dei danni. Tre i salvataggi dei vigili del fuoco, tra questi un pensionato di 82 anni, che si trovava in campagna in contrada Fiume Vecchio, a bordo della propria Fiat Panda, investito dall’onda di piena del fiume e di altre due persone rimasti sui tetti delle rispettive abitazioni, recuperati dai vigili del fuoco con l’elicottero.

A Palma di Montechiaro i vigili del fuoco sono stati impegnati per ore per allagamenti di abitazioni, cantine e magazzini, soprattutto, in contrada “Dell’Orto” e in Corso Brancatello. Numerose le strade in territorio palmese sommerse dall’acqua e ad un certo punto impraticabili. Due automobilisti rimasti impantanati sono stati soccorsi dai pompieri.

Alla periferia di Agrigento, precisamente al Villaggio Peruzzo, due alberi sono collassati in strada ed hanno danneggiato altrettante autovetture in sosta. Per fortuna nessun ferito. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. In centro città invece un’altra grossa pianta è crollata sul manto stradale all’imbocco tra le vie XXV Aprile e Dante, per fortuna, senza colpire passanti o veicoli in transito.

