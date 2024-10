Un incendio, scoppiato nelle ore notturne, ha devastato un’autovettura in uso ad un operaio trentasettenne licatese. Teatro del fatto la via Giuseppe Bruna nell’abitato di Licata. In poco tempo la Jeep Cherokee dell’uomo è stata completamente avvolta dal fuoco. Ad accorgersi di fiamme e fumo sono stati alcuni residenti della zona.

Da lì a poco è stato lanciato l’allarme al 112. I vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina hanno spento l’incendio. Ad indagare sono i carabinieri della Compagnia cittadina. I pompieri e i militari dell’Arma hanno eseguito un sopralluogo per cercare di risalire all’origine dell’evento.

Le cause dell’evento sono ancora in corso di accertamento. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio.

