Un furto tentato nella sede di Arpa e uno consumato in un appartamento. Ignoti malviventi si sono intrufolati nell’edificio che ospita gli uffici di Arpa Sicilia – sede di Agrigento – in via Francesco Crispi, nella zona sottostante il viale della Vittoria. E’ successo durante lo scorso fine settimana tra sabato e domenica.

I delinquenti attraverso una finestra al piano terra dello stabile sono penetrati negli uffici. Hanno rovistato dappertutto e messo quasi tutte le stanze a soqquadro ma non è stato rubato nulla. Si sono allontanati a mani vuote. Denuncia è stata presentata ai carabinieri.

E in via Dante sempre ad Agrigento qualcuno, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, dopo avere scassinato la porta d’ingresso è penetrato in un’abitazione di uno stabile. Una volta dentro ha trovato e portato via alcuni oggetti in oro. A fare l’amara scoperta del furto è stato il proprietario. Ad occuparsi delle indagini i militari dell’Arma.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp