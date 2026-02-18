Il gup del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto la condanna a 4 mesi di reclusione ciascuno (pena sospesa) per due dei nove imputati. Si tratta di due giovani di Agrigento che avevano scelto l’abbreviato coinvolti nella rissa avvenuta nel febbraio di due anni fa in via Pirandello, nei luoghi della movida della città dei Templi.

Riconosciuta la rissa ma non le lesioni. I due ragazzi avevano riportato diversi traumi con una prognosi di oltre 30 giorni. La tesi difensiva sosteneva, tra l’altro, che non avevano partecipato attivamente alla rissa ma piuttosto erano rimasti vittime del pestaggio.

La zuffa è stata ripresa con un telefonino e il video diventato virale sui social. Gli altri nove imputati saranno giudicati con il rito ordinario. L’età dei ragazzi coinvolti è compresa tra i 20 e i 37 anni.

