I carabinieri hanno arrestato tre persone sorprese a rubare all’interno di un cantiere di via Imbornone, a Ribera, dove sono in corso i lavori di rifacimento dei marciapiedi. I ladri sono stati sorpresi dopo avere provato a portare via ferraglia, cartelli stradali e transenne. Si tratta di un cantiere interamente finanziato dal Comune con 370 mila euro. Gli arresti sono stati convalidati e gli indagati rimessi in libertà.

