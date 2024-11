Riscostruito l’episodio avvenuto nella serata di giovedì al terminal dei bus di Largo Aosta a Canicattì. Un 36enne in preda ad una crisi di nervi, forse per aver perso la coincidenza del pullman, ha preso a testate la portiera di ingresso di un autobus di linea mandando in frantumi la vetrata. L’uomo è rimasto ferito. A lanciare l’allarme sono state alcune persone che si trovavano nella zona. Immediatamente sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza. Gli operatori sanitari hanno trasferito il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo, dove gli sono stati applicati diversi punti di sutura. Al termine degli accertamenti il trentaseienne è stato denunciato per danneggiamento.

