Per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, ad Agrigento, si può ammirare l’esposizione di uniformi della Benemerita, allestita in una vetrina dello storico negozio di abbigliamento “Scalia” della Via Atenea, che ha condiviso l’iniziativa proposta dal Comando provinciale Carabinieri di Agrigento.

