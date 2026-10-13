Akragas, il settore giovanile cresce: collaborazione con il professor Russo e incontri con le famiglie

L’Akragas SLP rafforza il progetto dedicato al settore giovanile con una nuova collaborazione nel campo della medicina sportiva e della prevenzione. La società biancazzurra, attraverso il responsabile dell’area tecnica Pino Rigoli, ha avviato una sinergia con il professor Arcangelo Russo, docente associato dell’Università Kore di Enna e direttore dell’Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Umberto I di Enna.

L’obiettivo è garantire ai giovani calciatori un supporto medico-specialistico qualificato, affiancando alla preparazione tecnica e atletica una particolare attenzione alla salute e alla prevenzione degli infortuni.

«Continua il nostro progetto di crescita – spiega Pino Rigoli –. Dopo aver coinvolto figure importanti nell’area tecnica e mentale, oggi aggiungiamo un riferimento di alto profilo in campo medico. Il professor Russo sarà una risorsa preziosa sia nella prevenzione sia nella gestione di eventuali problematiche fisiche».

La collaborazione rientra in un’iniziativa più ampia che coinvolge l’Università Kore e l’Asp di Enna, finalizzata alla creazione di un centro di riferimento per la traumatologia e la medicina sportiva.

«Vogliamo promuovere una nuova cultura della prevenzione all’interno delle società sportive – sottolinea Arcangelo Russo –. Abbiamo individuato nell’Akragas, società storica, un partner importante con cui avviare questo percorso. La collaborazione sarà sia clinica sia culturale, attraverso seminari, incontri ed eventi formativi».

A seguire da vicino le esigenze sanitarie dei giovani biancazzurri sarà anche il medico agrigentino Salvatore Iacono, coinvolto nel progetto per garantire un collegamento diretto con la società.

«Ringrazio il professor Russo per la fiducia – aggiunge Rigoli –. Siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa e cercheremo di contribuire alla sua crescita. Anche il presidente Salvatore La Porta ha accolto con grande soddisfazione questa collaborazione».

Un progetto che guarda alla formazione dei giovani a 360 gradi, come dimostrano anche gli incontri organizzati nei giorni scorsi tra la società e le famiglie. Il presidente Salvatore La Porta, insieme a Rigoli e al suo staff, ha incontrato i genitori dei ragazzi, suddivisi per categorie, per presentare lo staff tecnico, illustrare programmi e obiettivi, ma soprattutto per ascoltare le loro esigenze e costruire un rapporto di fiducia reciproca.

«I figli sono il tesoro più grande per ogni genitore e vi ringrazio per averceli affidati», ha sottolineato La Porta, ribadendo l’impegno della società: «Vogliamo tirare fuori il meglio da ciascuno di loro, valorizzarne le qualità e aiutarli a diventare calciatori».

Salute, formazione, dialogo con le famiglie e valorizzazione del talento: sono questi i pilastri sui quali l’Akragas intende costruire il futuro del proprio vivaio, con l’ambizione di far crescere non soltanto buoni calciatori, ma soprattutto ragazzi preparati ad affrontare le sfide dentro e fuori dal campo.

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