Trovati in possesso di 24 grammi di cocaina e 168 grammi di hashish. I carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, unitamente ai militari del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno arrestato due fratelli di 32 e 25 anni, empedoclini, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, avendo il sospetto che in quell’abitazione potesse esserci della droga, hanno eseguito una perquisizione, nel corso della quale sono stati rinvenuti hashish e cocaina. Oltre allo stupefacente, trovati 715 euro in contanti ritenuti il provento dell’attività illecita dello smercio di droga e un bilancino di precisione.

L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Matteo Maria Orlando che ha ordinato i domiciliari. Il gip del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha convalidato l’arresto dei due indagati disponendo per entrambi la misura dell’obbligo di dimora a Porto Empedocle.

