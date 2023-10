Incidente stradale lungo la statale 640 tra i territori di Agrigento e Favara. Il conducente di una Ford Focus, per cause in fase di accertamento da parte della polizia, ha perso il controllo della guida ed è andato a sbattere contro il guardrail. L’uomo è rimasto ferito e con un’ambulanza del 118 trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita. Gli agenti della Stradale hanno effettuato i rilievi ed accertato che non c’è stato coinvolgimento di altri mezzi.