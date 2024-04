Ignoti ladri, dopo avere forzato una finestra posta dietro l’edificio, si sono intrufolati all’interno del supermercato “R7” di viale Cannatello ad Agrigento, nella notte fra sabato e domenica, e sono riusciti ad arraffare 10mila euro in contanti, custoditi in un box di legno e nelle casse. Portato a termine il “colpo” hanno abbandonato la struttura commerciale non prima di lasciare a terra gli arnesi da scasso. Arnesi che sono stati recuperati e posti sotto sequestro dai carabinieri.

La scoperta della razzia è stata fatta, l’indomani mattina, al momento della riapertura dal responsabile del market. Poi lo stesso si è recato dai carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè ed ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto. I militari hanno notiziato il sostituto procuratore di turno che coordinerà l’attività investigativa. Pare che l’area del supermercato sia “coperta” da impianti di videosorveglianza e le registrazioni dovrebbero essere state già acquisite.