Ignoti malviventi si sono intrufolati all’interno di una bottega di prodotti gastronomici, in via Ospedale a Ribera, impossessandosi della somma in contanti di 1.200 euro. Il fatto è accaduto durante le ore notturne. Dalla ricostruzione dell’accaduto i responsabili hanno scassinato la porta d’ingresso, riuscendo ad accedere all’interno dell’attività lavorativa.

Hanno rovistato un po’ dappertutto, e alla fine hanno trovato un contenitore e prelevato il contenuto, appunto, mille e duecento euro.

Il raid è stato scoperto, l’indomani mattina, dal proprietario, un commerciante quarantenne del luogo. Subito ha dato l’allarme al 112, poi, s’è recato alla caserma dei carabinieri della Tenenza di Ribera, dove ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti per l’ipotesi di reato di furto aggravato. I militari dell’Arma ora indagando.