Matteo Colucci si dimette e non sarà più l’uomo immagine dell’Akragas calcio.

La bandiera biancazzurra da qualche anno era inserito nell’organigramma societario e ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili con una lettera. Alla base della decisione ci sarebbero divergenze proprio con il patron akragantino. “Mi dispiace per la maglia, per i tifosi che mi hanno sempre voluto bene, per la città che ho rappresentato a livello calcistico in giro per il mondo come ho fatto per questi colori , per la squadra, per lo staff, per alcuni dirigenti come Baldo Veneziano, Carmelo Callari, il dottore Bottone, che hanno sempre avuto stima nei miei confronti, e per tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte, Ciccio Nobile, Maurizio Capraro, Gaetano De caro, Totò Prinzivalli e a tutti gli altri componenti”. Nei prossimi giorni, Colucci dovrebbe tenere una conferenza stampa per esporre i particolari che lo hanno portato alle dimissioni dalla società biancazzurra.