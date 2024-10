Scippato del borsello e nel tentativo di opporre resistenza strattonato e trascinato a terra. Vittima un pensionato poco più che settantenne. Si tratta dell’ennesimo furto con strappo a Canicattì dove nelle ultime settimane si stanno registrando con una preoccupante frequenza simili episodi di microcriminalità. L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto in via Palestrina. Un immigrato ha scippato il borsello all’anziano per poi fuggire. All’interno dell’accessorio vi erano custoditi documenti, effetti personali e soldi in contanti. Il pensionato è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo.

Al via le indagini dei carabinieri della locale Compagnia. Appena cinque giorni fa una donna era stata sorpresa alle spalle e scippata della borsa mentre si trovava davanti al portone di ingresso della sua abitazione. Qualche giorno prima, invece, un identico episodio ai danni di una donna che era appena uscita dalla chiesa di San Francesco. Non è escluso che ad agire possa essere stato sempre lo stesso malvivente.

