La rassegna “Dialoghi agrigentini” prenderà il via il prossimo 28 ottobre con una serie di otto talk che vedranno la partecipazione di scrittori, giornalisti, autori e studiosi di livello nazionale, e si terrà ad Agrigento fino al 12 dicembre. La manifestazione è organizzata ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 1 del 16 gennaio 2024, con il contributo della Regione Siciliana, e rientra nelle iniziative collegate ad “Agrigento capitale della cultura italiana 2025”. Il Comune di Agrigento, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Agrigento sono i soggetti attuatori dell’iniziativa.

In particolare, il progetto “Dialoghi agrigentini” è curato dalla Soprintendenza, che ha selezionato una serie di personalità di spicco per affrontare tematiche di grande interesse culturale e sociale. Il primo talk, dal titolo “Cronache di un viaggio tra gli invisibili”, si terrà lunedì 28 ottobre alle ore 9.30 nella sala “Fazello” del museo archeologico Pietro Griffo, e avrà come ospite il giornalista Domenico Iannacone. Iannacone, noto per i suoi documentari di grande impatto sociale e le sue inchieste, è tra gli autori del programma Presadiretta. Ha vinto tre volte il premio “Ilaria Alpi” per il miglior reportage italiano lungo e due volte per il lavoro svolto con la trasmissione Rai “I dieci comandamenti”, che ha condotto dal 2013 al 2018. Dal 2023 è impegnato in una tournée teatrale con lo spettacolo “Che ci faccio qui in scena”. L’evento è gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti, offrendo così un’opportunità unica di dialogo e confronto su temi rilevanti della nostra contemporaneità.

