Ladri in azione in un condominio ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti ad entrare in un’abitazione di un medico in via Dante. Una volta dentro, dopo aver rovistato dappertutto, hanno rubato due orologi di valore, monili d’oro, pezzi di argenteria e 200 euro in contanti. Poi sono fuggiti. A fare la scoperta è stato il proprietario di casa.

I ladri, secondo una prima ricostruzione, potrebbero aver usato la temutissima chiave bulgara poiché non sarebbero stati rinvenuti segni di effrazione da scasso sulla porta d’ingresso. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volenti e della Scientifica che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili.

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