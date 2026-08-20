Appena una decina di giorni fa aveva subito il furto di un gommone nello specchio acqueo nei pressi della torre di Carlo V. La scorsa notte, invece, la sua auto è stata devastata da un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

Elementi, questi, al vaglio dei carabinieri che stanno cercando di capire se i due episodi sono collegati. Il proprietario dei natante e dell’auto è un commerciante empedoclino. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto la scorsa notte e capire se il rogo dell’automobile è di natura dolosa.

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