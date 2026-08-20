Accertate delle violazioni di carattere penale nel corso di un’ispezione effettuata in una comunità per disabili psichici in territorio licatese. Ad eseguirla sono stati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, supportati dai militari dell’Arma della Compagnia di Licata. A finire nei guai è stato il responsabile della struttura.

Si tratta di un sessantenne licatese che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, poiché ritenuto responsabile di mancata informazione dei rischi sul luogo di lavoro e omesso aggiornamento del Dvr (Documento di valutazione dei rischi). Gli specialisti dell’Arma hanno setacciato tutti i locali ed ispezionato le stanze degli ospiti. Tutti quanti sono stati trovati in buone condizioni. Elevate ammende e sanzioni per circa 3mila euro.

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