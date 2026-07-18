Ladri in azione alla Serit, l’Agenzia dell’entrate riscossione tributi, in piazza Metello ad Agrigento. Il furto è stato messo a segno da ignoti malviventi nel corso delle ore notturne. Dopo avere mandato in frantumi il vetro di una finestra, sono riusciti ad accedere nei locali. Hanno ‘visitato’ alcuni uffici e distrutto tutti i distributori automatici di bevande, caffè e snack, riuscendo a prelevare dalle cassette e a portare via una somma in denaro, ancora in via di quantificazione.

Concluso il raid si sono allontanati velocemente. A fare l’amara scoperta, poco più tardi, è stato il personale del servizio di vigilanza privato. Sono stati avvertiti i vertici dell’Agenzia, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile. Dalle prime verifiche documenti e altri materiali non sarebbero stati toccati. Presentata la denuncia, a carico di ignoti, per furto. E i militari dell’Arma sin da subito hanno avviato le indagini, per cercare di risalire ai balordi.

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