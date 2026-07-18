I carabinieri del Centro anticrimine natura del Comando provinciale di Agrigento, unitamente al personale di Arpa, hanno apposto i sigilli a una vasta area per violazioni legate al trattamento dei rifiuti. Il sequestro è scattato all’interno di una ditta che si occupa di trattamento e smaltimento di varie tipologie di rifiuti in territorio di Racalmuto, nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali.

Il legale rappresentante dell’attività è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Deve rispondere di violazione delle prescrizioni sul trattamento dei rifiuti. Le indagini, in particolare, avrebbero mostrato delle irregolarità nella gestione dei materiali in legno, plastica e provenienti da lavori di edilizia.

Sotto sequestro sono finiti pezzi di legno ammassati all’aperto senza rispettare le obbligatorie regole basilari. Attorno al capannone sarebbero stati trovati altri cumuli di materiali in contrasto al rispetto della normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi. Il personale di Arpa si è occupato di controllare l’attività dell’impianto e di catalogare le varie tipologie di rifiuti.

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