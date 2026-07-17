Lounge Beach Scala dei Turchi apre ufficialmente il proprio accesso via mare. Il beach club inaugura un nuovo canale di lancio con pontile: un ingresso dedicato agli ospiti che arrivano in barca e scelgono di raggiungere la struttura direttamente dall’acqua.
Il funzionamento è semplice. Chi arriva via mare ormeggia comodamente la propria imbarcazione in rada. Da lì, un gommone elettrico raggiunge gli ospiti e li accompagna al pontile, dove lo sbarco avviene in totale comfort: un trasferimento silenzioso, a impatto zero, nel rispetto di un tratto di costa tra i più riconoscibili della Sicilia.
Si tratta di un ingresso riservato, pensato per chi desidera raggiungere Lounge Beach senza vincoli logistici: dal blu del Mediterraneo direttamente al beach club, dove attendono cucina gourmet mediterranea, una selezione di vini siciliani e champagne francesi, cocktail signature e il servizio che da sempre distingue questo indirizzo della costa agrigentina.
Con questa novità, Lounge Beach amplia le possibilità di accesso alla propria offerta, rafforzando il legame tra il territorio, il mare e l’esperienza dell’ospitalità sotto la Scala dei Turchi.
Informazioni e prenotazioni: +39 393 961 8010
Lbscaladeiturchi.it
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