Un furto è stato messo a segno, nel corso delle ore notturne, ai danni della sede Adis di Licata di Piazzale Martiri delle Foibe dove ha sede il terminal dei pullman. Sono stati portati via diversi computer, televisori e altre apparecchiature presenti nella struttura, adibita alla donazione del sangue, oltre a deposito di scorte alimentari.

È stata portata via anche l’automobile in dotazione al presidio che era parcheggiata in uno spazio esterno. La stessa vettura è stata successivamente fermata ad un posto di controllo nelle prime ore del mattino dai carabinieri della Compagnia di Licata, che hanno ricostruito il furto e fermato tre giovani, tutti licatesi.