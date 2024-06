Un misterioso oggetto volante non identificato è stato ripreso nei cieli nella zona del Villaggio Pirandello intorno alle 21 di questa sera. Uno dei residenti lo ha ripreso. Ha la forma allungata quasi come un razzo e dietro una misteriosa luce quasi come fosse la fiamma. Chi lo ha avvistato riferisce che non emetteva rumori. Gli avvistamenti sono stati centinaia da diverse parti della Sicilia ma anche da Calabria e Tunisia.

Ecco il video.