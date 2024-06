I carabinieri della Tenenza di Favara e i militari del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, dopo il sequestro dell’area adibita a stoccaggio rifiuti al perimetro interno del Palazzetto dello sport di Favara, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, due persone. Si tratta di un sessantenne funzionario del Comune di Favara e di un quarantaseienne addetto dell’impresa gestore del servizio per l’ipotesi di reato di gestione illecita e deposito non autorizzato di rifiuti.