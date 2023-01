Furto alla postazione di una tv privata, portati via apparecchiature e arredi

Ladri in azione nell’area dove si trovano le postazioni e le apparecchiature delle emittenti radiotelevisive locali, regionali e nazionali, alla periferia della città dei Templi. Ignoti dopo essere penetrati all’interno di una struttura, di proprietà di una tv privata locale, hanno portato via materiali elettronici ed elettrici, e vari arredi. L’ammontare del danno non è stato ancora quantificato.

Ad agire sarebbe stata una banda di malviventi. A fare l’amara scoperta è stato uno dei proprietari dell’emittente televisiva, che ha dato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Agrigento, e quale primo passaggio dopo avere notiziato la Procura della Repubblica, hanno subito avviato l’attività investigativa per provare ad identificare i delinquenti che hanno messo a segno il furto.

Sarebbero stati già acquisite i filmati dell’impianto di videosorveglianza posto a presidio della zona.