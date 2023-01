Presa a schiaffi e pugni in auto dal marito, trentenne in ospedale

Picchiata selvaggiamente dal marito mentre si i due trovavano in auto in via Imera ad Agrigento. Una trentenne agrigentina è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove i medici le hanno diagnosticato escoriazioni, contusioni e un trauma facciale multiplo al viso.

E’ successo l’altra mattina. La coppia, residente a Porto Empedocle, all’improvviso s’è messa a discutere e l’uomo si è subito scagliato, con pugni e schiaffi, contro la donna. La trentenne, con sul volto i segni del pestaggio, è riuscita a scendere dalla macchina, e correndo s’è allontanata.

Nei pressi delle Poste centrali è stata soccorsa dai carabinieri della Stazione di Agrigento, allertati da alcuni passanti. In ambulanza è stata portata al presidio ospedaliero. Ai militari dell’Arma avrebbe detto che sarebbe andata a fare denuncia non appena dimessa dall’ospedale.