Mafia, arresto di Messina Denaro: trovato un terzo covo

Pezzi di carta in cui ci sarebbero alcune sigle e numeri di telefono sono stati ritrovati nel primo covo del boss di Matteo Messina Denaro perquisito dai carabinieri del Ros, a Campobello di Mazara, dove il boss viveva da almeno sei mesi. I controlli all’interno dell’abitazione in vicolo San Vito sono comunque tutt’ora in corso. La Polizia di Stato, nel frattempo, ha scoperto un terzo covo in cui ha vissuto il capomafia. Si trova in via San Giovanni 260, a circa trecento metri dal primo rifugio, sempre nel centro storico del comune di Campobello di Mazara, e poco distante dal secondo. Secondo quanto si apprende è vuoto. L’abitazione è in vendita. Gli inquirenti stanno accertando chi sia il proprietario.

Intanto slitta la prima seduta di chemioterapia in carcere per Messina Denaro. Era tutto pronto nella stanza dove sarà curato, proprio di fronte alla sua cella in modo da limitare potenziali contatti con altri detenuti, ma all’ultimo momento il boss avrebbe richiesto un intervento del medico. In carcere è quindi tornato il professor Luciano Mutti, primario del reparto a gestione universitaria dell’ospedale de L’Aquila, che lo ha visto oggi per la seconda volta. Sono adesso in corso di approfondimento le valutazioni della documentazione medica in possesso del paziente, risultati di nuovi esami e ulteriori verifiche per stabilire, a questo punto, quando effettuare la somministrazione di chemioterapia.