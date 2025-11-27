Furto a casa del funzionario regionale e sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro. Ignoti ladri si sono intrufolati nell’abitazione del primo cittadino, approfittando dell’assenza dei proprietari. Hanno rovistato in ogni stanza, portando via alcuni servizi da tavola e vari oggetti ornamentali in ceramica e di cristallo.

Il colpo è stato messo a segno nelle scorse settimane, mentre nell’abitazione del sindaco erano in corso lavori di ristrutturazione ed è stato scoperto al rientro in casa. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale Stazione. E sul posto sono intervenuti i militari della Scientifica che hanno effettuato i rilievi.

Sono state avviate le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili. Le prime ipotesi investigative escludono motivazioni politiche, si tratterebbe di un’azione mirata solo ad arraffare un bottino il cui valore non è stato quantificato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp