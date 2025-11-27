Ignoti ladri, nelle ore notturne, sono riusciti ad intrufolarsi nel supermercato di contrada “Anguilla” in territorio di Sambuca di Sicilia. Si sono portati via complessivamente 6.500 euro in banconote di diverso taglio custoditi nella cassaforte e denaro in monete contenuto nelle casse. Dagli scaffali dei vari reparti hanno razziato un notevole quantitativo di genere alimentari.

Il bottino non è stato ancora quantificato del tutto, ma da una prima stima ammonta a oltre 10.000 euro. Un danno che non sarebbe coperto da alcuna assicurazione. Il raid è stato scoperto, l’indomani mattina, dal responsabile del market. Subito ha dato l’allarme al 112. Sul furto i carabinieri hanno avviato l’attività investigativa.

Da ricordare che appena la scorsa settimana con lo stesso “modus operanti” erano stati “visitati” prima il supermercato Md lungo la Statale 115 in territorio di Realmonte, poi l’Eurospin di via Unità d’Italia, a poche centinaia di metri dal quartiere di Fontanelle, ad Agrigento. In entrambi i casi i malviventi avevano portato via grosse somme in denaro. Non è naturalmente detto che ad agire sia sempre la stessa banda.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp