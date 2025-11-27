Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato, ieri pomeriggio, lungo la strada statale 115, in territorio di Montallegro. Alla guida della sua Renault Scenic, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

La vettura si è fermata in mezzo alla vegetazione. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. La conducente, che viaggiava da sola, è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. I carabinieri e la polizia stradale si sono occupati dei rilievi.

