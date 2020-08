Coronavirus, ristoratore e gestore Bed and Breakfast risultato positivo

Un noto ristoratore che gestisce anche un Bed&Breakfast è risultato positivo al Coronavirus. E’ successo a Salemi. L’uomo, che ha lavorato nel locale fino a qualche giorno fa, è stato già ricoverato all’ospedale Cervello di Palermo.

L’Asp di Trapani sta ricostruendo la catena dei contatti e dei potenziali clienti che negli ultimi 15 giorni hanno frequentato il ristorante, e sono entrati in contatto con l’uomo.



In quarantena preventiva, oltre ai dipendenti del ristorante, anche 13 ospiti del B&B. Si tratta per lo più di turisti provenienti da altre parti della Sicilia, e da altre regioni italiane rimasti bloccati all’interno della struttura in attesa di effettuare il tampone.