Schianto con lo scooter, ragazzo in prognosi riservata

Ha perso il controllo dello scooter, e s’è schiantato contro un palo e il muretto, vicino alla fermata dell’autobus, di via Imera. Un venticinquenne agrigentino è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. La prognosi sulla vita è riservata. L’incidente stradale si è verificato nella notte, fra giovedì e ieri, e non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio.

Il giovane era alla guida del suo scooter quando, all’improvviso, è finito fuori strada, sbattendo la testa. Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a chiamare i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, e un’autoambulanza del 118. Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di contrada “Consolida”.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente. In mancanza di certezze non è escluso però che qualcuno, o qualcosa possa anche aver “tagliato” la strada al venticinquenne, facendogli perdere il controllo del ciclomotore.