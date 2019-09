Furti di uva Italia, denunciato autore di quattro colpi

Scoperto e denunciato dai poliziotti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Canicattì, un giovane ritenuto l’autore di ben quattro furti di uva Italia, perpetrati lo scorso mese di agosto, e commessi nelle campagne canicattinesi. Le indagini della polizia, coordinate dal vive questore Cesare Castelli, sono partite subito dopo avere raccolto le denunce delle persone, che avevano subito i raid ed avevano chiamato gli agenti del locale Commissariato.

poliziotti, per cercare di dare un nome ed un volto agli autori avevano avviato le indagini, e grazie alle immagini registrate dalle telecamere della sorveglianza cittadina, ed a quelle di alcuni edifici privati, poste nei pressi dove erano stati commessi i colpi, si è giunti all’identificazione di uno degli autori, residente nel centro di Canicattì. Ma le indagini non sono per nulla concluse. Infatti, gli agenti stanno dando la “caccia” al complice.