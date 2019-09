34^ Sagra della Salsiccia Aragona “Strumentale polemica politica”

La Sagra della Salsiccia è un appuntamento fisso della città di Aragona che ha raggiunto quest’anno la sua 34° edizione.

“Riteniamo che la nota stampa pubblicata in queste ore da alcuni consiglieri comunali, sia assolutamente strumentale e fuori luogo – dichiara la locale sezione di Confcommercio – nota che dà la sensazione sia stata fatta solo per alimentare una sterile polemica politica che nulla ha a che fare con il ruolo dei commercianti della città dei Naselli.

Della nota apprezziamo la presa di posizione sulla questione sui giovani che vanno via in cerca di lavoro, vista la scarsa possibilità di creare un futuro per le giovani generazioni. Una problematica che di certo non può essere affrontata solo sulla scelta di chi organizza la festa di San Vincenzo, ma da politiche locali di sviluppo, crescita ed opportunità che la classe politica locale deve ricercare al di là dei colori e delle fazioni. Un tema non nuovo nella città di Aragona che deve essere affrontato sempre, non soltanto quando la maggioranza diventa opposizione, oppure l’opposizione era maggioranza”.

Firmato

Confcommercio delegazione di Aragona