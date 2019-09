A Villaseta la Festa della Madonna della Catena: questa sera “I Quartet Folk”

Continuano i festeggiamenti in onore della Madonna della Catena a Villaseta.

La frazione agrigentina è in festa per la storica festa che oltre al programma religioso, che culmina domenica 8 settembre con la processione del simulacro della Madonna per le vie della borgata, propone un cartellone di manifestazioni collaterali che vede partecipare centinaia e migliaia di persone provenienti da ogni dove.

Ad aprire la rassegna di eventi è stata giovedì scorso la compagnia teatrale “Santa Rosa” che ha portato in scena la commedia in due atti di Italo Conti “Parcheggio a pagamento”.

Ieri sera un successo anche per i ragazzi dell’oratorio “Luce Nuova Don Luigi Maniscalco” che hanno portato in scena il famoso musical sulla storia di San Francesco D’Assisi “Forza Venite Gente”.

Questa sera alle ore 21,30 sarà la volta de’ “I Quartet Folk”, l’ormai affermato e famoso quartetto, che porta in scena suoni, canti e tradizioni della nostra terra con il “Milli Culura Tour019.

Appuntamento allora in Piazza Madonna della Catena questa sera e domani per le funzioni religiose con Sante Messe, processione e serata ricreativa conclusiva con la musica dei “Let’s go” dei F.lli Di Stefano.