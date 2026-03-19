Due malviventi, con il volto coperto dalle sciarpe, hanno avvicinato, aggredito e portato via la collana e il bracciale in oro a un ventiseienne canicattinese. Il fatto di microcriminalità è avvenuto, sabato scorso, in via Cipro a Canicattì. Il giovane ha reagito e tentato d’evitare la rapina.

Sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino. Gli agenti hanno raccolto il racconto del ragazzo e subito dopo hanno avviato ricerche e indagini per cercare di identificare i due balordi.

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