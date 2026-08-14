Cannone da guerra scoperto durante lo snorkeling: segnalato alle autorità

Singolare ritrovamento nelle acque dell’Agrigentino. Durante un’immersione con maschera e boccaglio è stato individuato sul fondale quello che sembrerebbe essere un antico cannone da guerra.

La scoperta è stata immediatamente segnalata alla Soprintendenza del Mare e alla Guardia Costiera, che potranno adesso effettuare gli accertamenti necessari per stabilire epoca, provenienza e valore storico del reperto.

La posizione esatta del ritrovamento, per ragioni di tutela, non viene al momento resa pubblica.

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