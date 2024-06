Con un grosso “carico” di rame, del valore di migliaia e migliaia di euro, verosimilmente rubato, sono stati intercettati da una pattuglia della Guardia di finanza, ad un paio di chilometri dalla Valle dei Templi. Ne è scaturito un breve inseguimento terminato all’altezza della quattro strade di via Luca Crescente, lungo il tracciato che collega la rotatoria di Porta Aurea con San Leone, dove la banda di malviventi ha dovuto abbandonare il furgone con all’interno l’ingente quantitativo di “oro rosso”.

I ladri, tutti incappucciati, sentendosi “braccati” dai finanzieri, sono fuggiti per le campagne circostanti evitando l’arresto. L’intera refurtiva è stata recuperata e sequestrata. Tutto quanto l’altra notte poco prima delle 2. L’auto delle Fiamme gialle, in quei momenti, in servizio di perlustrazione dei territori di Agrigento e Porto Empedocle, ha intercettato il furgone, con targa bulgara, e da qui è scaturita la decisione di effettuare un controllo. Il conducente, che era in compagnia di altri soggetti, invece di arrestare la marcia si è dato alla fuga.

Ma non ha fatto molta strada e lungo il tracciato che collega la rotatoria di Porta Aurea con San Leone, ha fermato il mezzo e gli occupanti si sono dileguati per le campagne vicine. Da quel momento in poi e’ scattata una vera caccia all’uomo, con finanzieri, carabinieri e poliziotti, che hanno setacciato in lungo e in largo l’area. Ad aiutare la fuga dei ladri il buio e la zona molto vasta, difficilmente perlustrabile di notte.