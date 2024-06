Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano, accogliendo le tesi del legale difensore dell’imputato, l’avvocato Monica Malogioglio, ha assolto un 52enne che rispondeva dei reati di minaccia, tentate lesioni e tentata violenza privata. L’imputato è finito a processo con l’accusa di avere tentato di aggredire e di aver minacciato di morte i vicini di casa in un condominio del quartiere di Villaggio Peruzzo.

In particolare l’uomo era accusato di avere rivolto ad un vicino frasi del seguente tenore “Bastardo io ti ammazzo”, tirandogli addosso dal terzo piano dello stabile in cui risiedeva un vaso contenente una pianta, senza tuttavia colpirlo, perchè la presunta vittima è riuscita a scostarsi dalla traiettoria.

Ma il difensore, l’avvocato Malogioglio, ha evidenziato che il racconto della presunta vittima non era riscontrato e che questa si era mostrata in aula animata da astio e rancori tanto da opporsi alla remissione della querela chiesta dal difensore con tanto di commenti negativi rivolti nei confronti dell’imputato. Quest’ultimo rispondeva anche di tentata violenza privata ai danni di un’altra condomina della palazzina.

Il 52enne l’avrebbe minacciata di tagliarle i fili del contatore elettrico del suo appartamento se non avesse riattaccato il contatore del palazzo che la donna, in qualità di capo condominio, si era intestata da diversi anni, e che in seguito ad un distacco per morosità intervenuto recentemente, la stessa non aveva più provveduto alla riattivazione sebbene più volte sollecitata.