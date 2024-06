Incidente stradale, ieri pomeriggio, a Fontanelle dove una Fiat 600 è andata a sbattere contro un palo dell’illuminazione pubblica che, dopo l’impatto, è caduto per terra. La donna al volante dell’utilitaria è rimasta contusa ma non ha avuto gravi conseguenze tanto che è scesa dalla vettura in maniera autonoma ed è stata soccorsa dal personale del 118. L’area interessata è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento mentre sul posto, per i rilievi e la viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.