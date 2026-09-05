CAMPOBELLO DI LICATA. La comunità di Campobello di Licata festeggia domani, domenica 6 settembre, la Madonna del Pozzo.

Una iniziativa del clero locale ed in particolare di Don Marco Damanti, parroco dell’unità pastorale, che presiederà la celebrazione eucaristica.

La statua della Madonna del pozzo è stata eretta su iniziativa della famiglia Giuliana – Gravotta e ogni anno, per la prima domenica di settembre, viene celebrata una messa.



L’evento è curato localmente con il supporto del Gruppo Madonna del Pozzo dell’associazione Ranger d’Italia (sezione di Licata) presieduta da Vincenzo Alotto e la partecipazione della comunità parrocchiale.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Terrana, ha fatto installare le luminarie attorno alla statua.



Recentemente un volontario dell’associazione Ranger è stato a Capurso (Ba), dove si trova il Santuario della Madonna del pozzo ed ha ricevuto un messaggio che sarà diffuso domani.



Ecco il testo

Carissimi fedeli e amici devoti della Madonna del Pozzo di Campobello di Licata, pace a tutti voi!

Carissimi, vi scrivo a nome di tutti i frati del Santuario e dell’intera nostra comunità. Sapere che, mentre noi a Capurso celebriamo l’Ottava della Festa della Madonna del Pozzo, voi state vivendo con fede e devozione la festa della nostra cara Madonna, ci riempie di grande commozione e di gioia.

La vostra fedeltà nel vivere questo appuntamento in onore della Vergine Maria del Pozzo è per noi motivo di grande gioia e, soprattutto, di profonda gratitudine al Signore e a ciascuno di voi.



Il 30 agosto 1705, il sacerdote don Domenico Tanzella vide per la prima volta e contemplò il dolce volto della Madonna all’interno di quel pozzo. Da quel giorno, migliaia di fedeli scendono in quella cisterna per bere l’acqua che Maria offre ai suoi figli.

Mi piace ricordare l’episodio del Vangelo in cui Gesù, presso il pozzo di Giacobbe, incontrò la donna samaritana. A quella donna Gesù offrì un messaggio di vita e di liberazione e le fece comprendere che solo l’acqua che Lui dona può davvero dissetare il cuore e accompagnare con speranza il cammino della vita.



Cari amici di Campobello, l’acqua viva che scaturisce dalla sorgente della vita è proprio Gesù. È quel Bambino che Maria tiene tra le braccia e che offre a ciascuno di noi come dono di vita, un’acqua che disseta per l’eternità.

Cari fratelli e sorelle, in questa festa la Madonna ci offre un’acqua diversa da quella che ogni giorno utilizziamo nelle nostre case per le necessità della vita. Quell’acqua è Gesù. Solo Lui può dare un senso profondo alla nostra esistenza. Lui è la nostra Speranza e Lui ci promette una vita che non avrà mai fine.



Con questi sentimenti celebriamo insieme la Festa della Madonna del Pozzo. Noi frati del Santuario vi accompagniamo con la preghiera: preghiamo per tutti voi, per le vostre famiglie e, in modo particolare, per gli ammalati e per tutti coloro che hanno bisogno di conforto e di speranza.

La Madonna protegga e interceda per la vostra città; benedica la vostra comunità parrocchiale, i vostri sacerdoti e religiosi, le autorità civili e tutte le associazioni che, con impegno e dedizione, contribuiscono alla vita della vostra comunità.



Ringrazio di cuore don Marco Damanti per aver reso possibile la celebrazione della Festa della Madonna del Pozzo. Questo è un grande segno di comunione e di condivisione fraterna.



Un sentito grazie al sindaco Vito Terrana, alla famiglia Gravotta, nel cui terreno si svolge la celebrazione, e un grazie speciale all’Associazione RANGER, al suo presidente Enzo Alotto, per l’entusiasmo, la disponibilità e la determinazione con cui hanno organizzato questo atteso momento di fede e di devozione in onore di Maria.



In questo giorno di festa, tutti noi frati, insieme al popolo dei devoti della Madonna del Pozzo, vi salutiamo con grande affetto e vi accompagniamo con la nostra preghiera e la nostra benedizione.



Auguri di cuore e buona festa della Madonna del Pozzo a tutti voi!

Capurso, 6 settembre 2026



Ottava della Festa della Madonna del Pozzo

Fra Filippo D’Alessandro, OFM

Rettore della Basilica

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