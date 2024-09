I vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e dei distaccamenti della provincia, nel pomeriggio, hanno osservato un minuto di silenzio nel giorno dei funerali di Antonio Ciccorelli, il caporeparto dei vigili del fuoco moto durante un’attività di soccorso agli automobilisti in panne dopo il nubifragio che si è abbattuto sul Foggiano martedì sera. Era su un fuoristrada con il collega 40enne Filippo Civetta, quando il mezzo è stato trascinato dalla corrente di un canale ingrossato dalla pioggia. Non c’è stato nulla da fare per Ciccorelli che il 29 ottobre prossimo avrebbe compiuto 60 anni. E sarebbe andato in pensione.

Ad Agrigento alla caserma di Villaseta, per l’ultimo saluto al loro collega, è stato organizzato uno schieramento del personale nel piazzale interno e bandiere a mezz’asta, così come è stato per la totalità delle sedi dei vigili del fuoco nel resto della Penisola. Ciccarelli stava intervenendo per soccorrere gli automobilisti. Dopo il primo salvataggio di due donne bloccate nell’auto allagata, il vigile del fuoco si è diretto con un collega verso un’altra zona per altri soccorsi ma il fuoristrada di servizio è stato travolto e trascinato dall’acqua del canale in piena per circa 700 metri. Il caporeparto dei pompieri è morto nell’abitacolo.