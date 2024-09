Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, continua a fronteggiare la sfida dell’erosione costiera che minaccia la fascia litoranea della città, in particolare l’area del Viale delle Dune a San Leone. Questa mattina, accompagnato da Claudio Lombardo, coordinatore dell’associazione ambientalista Mareamico, il sindaco ha effettuato un sopralluogo nella zona per valutare l’avanzamento del fenomeno.

Miccichè ha sottolineato l’urgenza del problema: “Ho sempre monitorato la situazione a San Leone, ma purtroppo il mare spesso è più veloce di noi. Durante il tavolo tecnico di ieri, presieduto dall’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, sono stati previsti due interventi: uno immediato e l’altro, più complesso, che richiede uno studio approfondito delle correnti marine per evitare ulteriori danni al nostro splendido patrimonio ambientale.”

Lombardo, di Mareamico, ha espresso gratitudine verso l’assessore Savarino, che ha subito risposto all’allarme lanciato dall’associazione: “L’erosione costiera sta aggredendo tutta la costa sud-occidentale della Sicilia. È necessario deporre altre pietre per proteggere ciò che resta del boschetto del Viale delle Dune e progettare barriere a largo per attenuare la forza del mare.” Ha poi lodato il sindaco per averlo coinvolto nella questione, sottolineando che solo lavorando in sinergia sarà possibile evitare il disastro.

Il tavolo tecnico convocato dall’assessore Savarino ha definito gli interventi a breve e medio termine per arginare il fenomeno erosivo, che mette a rischio la viabilità costiera e le strutture turistiche. La Regione, guidata dal presidente Renato Schifani, ha già stanziato le risorse necessarie, puntando alla tutela del territorio in vista dell’importante appuntamento di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.