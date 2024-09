I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno arrestato tre giovani, tra cui due minorenni, per il furto di materiale ferroso dalla piscina comunale ormai da tempo in disuso. Si tratta di un venticinquenne e una quindicenne, residenti a Canicattì, e una sedicenne residente a Palma di Montechiaro. I minorenni sono stati trasferiti nell’istituto di pena minorile in attesa dell’udienza di convalida. L’unico maggiorenne, invece, è stato posto ai domiciliari.