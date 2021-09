Droga spacciata nei luoghi della movida: scatta un arresto

Droga spacciata nelle vicinanze dei luoghi della “movida”, nel centro di Agrigento. Dopo alcune indagini, è scattata l’offensiva dei poliziotti della squadra Mobile della Questura di Agrigento, guidati dal dirigente Giovanni Minardi, per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. E i risultati non sono tardati ad arrivare: un pusher è finito in manette. Il blitz, l’altra sera, dalle parti di piazza San Francesco, a pochi passi dalla via Atenea.

Gli agenti hanno bloccato e arrestato Pio Samuel Donzì, ventiduenne di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 21 dosi di hashish, e un involucro in plastica contenente la medesima sostanza, del peso complessivo di 24,2 grammi.

Il giovane è finito ai domiciliari. Ieri mattina il Gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto, ha convalidato l’arresto, e accogliendo le richieste del legale difensore dell’indagato, l’avvocato Fabio Inglima Modica, lo ha rimesso in libertà, applicandogli la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, per la firma.