Fase 2: VoiHotels (Alpitour), prime aperture a fine giugno

Voihotels, la collezione di resort e alberghi del Gruppo Alpitour, aprira’ dal 26 giugno le prime dieci strutture, tutte in Italia – Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria – e conformi al nuovo protocollo ‘Sicuri con voi’, realizzato da un pool di esperti e societa’ di consulenza che si occupano di certificazioni ambientali e di sicurezza. Al progetto hanno preso parte docenti e ricercatori universitari, oltre a Safe Easy e Vireo, societa’ specializzate nell’analisi, stesura e implementazione di procedure operative rigorose ed efficaci per certificare attivita’ e ambienti, rendendoli sicuri per clienti e personale. “Il governo – spiega Alpitour – ha comunicato che a partire da giugno vi sara’ il graduale ripristino della circolazione fra le regioni conformi a determinati requisiti sanitari: si tratta di un’altra piccola conquista per l’Italia che riparte, una speranza che riconferma una voglia di viaggiare che, in realta’, non si e’ mai spenta. Le ultime ricerche segnalano infatti che gli italiani vogliono partire al piu’ presto. Dunque l’effetto molla di cui si e’ letto durante il lockdown sembra essersi concretizzato e ora e’ fondamentale offrire proposte in linea con le rinnovate esigenze delle persone”. (ANSA).