Colpo grosso in contrada “San Bartolomeo” a Racalmuto. Ignoti malviventi, approfittando della momentanea assenza del proprietario fuori sede per alcuni giorni, hanno forzato la porta d’ingresso, riuscendo ad intrufolarsi all’interno di un’abitazione, adibita anche a casa vacanza, e hanno fatto razzia di ogni cosa.

Portati via ben 6 tv color alcune delle quali, seminuove e di ultima generazione, 5 cornici in argento, 2 elettrodomestici, e poi ancora biancheria, varie suppellettili e un personal computer. L’ammontare del danno è stato quantificato in oltre 15.000 euro.

Dopo l’amara scoperta, il proprietario dell’immobile, un sessantenne racalmutese, ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della Stazione cittadina. Raccolto il racconto dell’uomo, i militari dell’Arma, hanno dato il via alle indagini, per provare a identificare gli autori del furto.